VKW neemt koppositie over in 1e klasse F na klinkende zege

VOETBAL - Een 0-5 overwinning op WVV zorgde ervoor dat de ploeg uit Westerbork de koppositie overnam van Hoogezand, dat vanavond niet in actie kwam. De ploeg van trainer Karlo Meppelink heeft het kampioenschap helemaal in eigen hand, want met nog vier duels voor de boeg staan de blauwhemden twee punten boven de naaste concurrent.

Op papier een lastige wedstrijd voor VKW, dat het als nummer twee opnam tegen nummer drie WVV. In de praktijk bleek het anders te gaan. Na 39 minuten werd de ban gebroken door Werner Wijholts en ondanks een veldoverwicht duurde het lang voordat de beslissing viel. In het laatste kwartier van het duel in Winschoten ging het snel. Jeroen Welles en Anjo Willems troffen allebei twee keer het doel, waardoor VKW met een 0-5 zege van het veld stapte.

Ook GOMOS kan juichen

Niet alleen bij VKW waren er dus blije gezichten te zien. Ook bij GOMOS stapten ze met een glimlach van het veld, door een 3-1 overwinning op SVBO uit Emmen. Tim Assman was de man van de avond aan de kant van GOMOS. Hij scoorde twee keer. Door de overwinning komt de ploeg uit Norg in de top drie te staan, omdat WVV dus onderuit ging tegen VKW. Een plek in de nacompetitie lonkt dus voor de mannen van Martin Drent, al is vv Heerenveen een geduchte concurrent in de strijd om een periodetitel.

De Friezen staan bovenaan in de strijd om de tweede periodetitel, met 17 punten uit 8 duels. GOMOS staat in die strijd op plek 8, met 12 punten uit 7 wedstrijden.

Heerenveen speelde met 1-1 gelijk tegen Roden. dat afgelopen zondag vriend en vijand verraste door te winnen van koploper Hoogezand. Enrico Wardenier scoorde voor Roden, dat negende staat in de 1e klasse F.

Germanicus blijft ploeteren