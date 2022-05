VKW neemt koppositie over in Eerste Klasse F door klinkende overwinning

Een 5-0 overwinning op WVV zorgt ervoor dat de ploeg de koppositie overneemt van Hoogezand, dat vanavond niet in actie kwam. De ploeg uit Westerbork staat met nog vier duels te gaan, twee punten voor de nummer twee.

Op papier een lastige wedstrijd voor VKW, dat het als nummer twee opnam tegen nummer drie WVV. In de praktijk bleek het anders te gaan. Na 39 minuten werd de ban gebroken door Werner Wijholts, waardoor de ploeg ging rusten met een voorsprong. In de slotfase van de was het prijsschieten voor VKW, dat binnen een kwartier vier keer scoorde. Jeroen Welles en Anjo Willems troffen allebei twee keer het doel.