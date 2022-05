Degradatiezorgen worden groter voor Pesse en Zuidwolde na midweekse nederlagen

De midweekse speelronde heeft niks opgeleverd voor Zuidwolde en Pesse in de Tweede Klasse K. Beide ploegen, die tegen degradatie vechten, hielden niks over aan hun duel, waardoor de degradatiezorgen zo richting het einde van de competitie toenemen.

Zuidwolde had zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen door vanavond te winnen van hekkensluiter Drachten. In plaats daarvan verloor het met 3-1 van de Friese ploeg, waardoor de ploeg op de elfde plek blijft staan. Het kwam nog wel op voorsprong, maar daarna was Drachten de bovenliggende partij en wist het drie keer het net te vinden.