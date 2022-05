SVZ lijkt af te haken voor kampioenschap na verrassende nederlaag

SVZ lijkt de titel uit de handen te laten glippen, ACTIEF doet juist nog volop mee om die titel en de degradatiekraker tussen Nieuw Buinen en VV LEO Loon wordt beslist in het voordeel van de bezoekers uit Loon.

SVZ uit Zeijen verloor vanavond verrassend van laagvlieger Siddeburen, dat daardoor uit de onderste regionen kruipt: 4-1.

SVZ werd in de openingsfase totaal overlopen en keek na 25 minuten al tegen een 3-0 achterstand aan. Jochem Haverkate zorgde vlak voor rust voor de 3-1, maar in de tweede helft ging Siddeburen vrolijk verder waar het de eerste helft was gebleven. Het maakte de 4-1 via Joran Pot, die daarmee zijn tweede van de avond maakte.

SVZ is de laatste weken al niet in de beste vorm. Twee van de laatste vier duels werden gelijkgespeeld, waardoor GSAVV Forward nu alleen aan kop gaat in de Derde Klasse B. Door de nederlaag lijkt de titel verder weg dan ooit, want directe concurrent GSAVV en ACTIEF wisten hun wedstrijden beide te winnen.

ACTIEF nog volop in de race

GSAVV won met minimale cijfers van TLC: 0-1. Ook ACTIEF boekte een zakelijke overwinning en versloeg thuis ZNC met 2-0. Daardoor blijft de ploeg in de race voor de titel. Mochten beide ploegen deze lijn weten door te trekken, dan ligt er een rechtstreeks duel voor de titel in het verschiet. Op de laatste speeldag nemen ACTIEF en GSAVV het tegen elkaar op in Eelde. De achterstand van ACTIEF op GSAVV bedraagt op dit moment drie punten met nog vijf duels te gaan.

VV LEO Loon schiet niks op met de overwinning