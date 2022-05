HODO revancheert zich na uitglijder en pakt volle buit tegen Sweel

Geen grootse overwinning, maar wel drie punten voor HODO uit Hollandscheveld, dat daardoor de champagne langzaamaan koud kan gaan zetten voor een kampioenschap. Degradatiekandidaat VV Sweel werd met minimale cijfers verslagen: 0-1.

Daarmee revancheert de ploeg zich voor de verrassende nederlaag van anderhalve week geleden tegen nummer twee Oldeholtpade. In Friesland werd er met 2-0 verloren door de ploeg van Eric Prins. Daarmee kwam er een einde aan een ongeslagen reeks van twaalf wedstrijden. Anderhalve week na die uitglijder, ging de ploeg vanavond door waar het gebleven was in de competitie, namelijk: Wedstrijden winnen.

Patrick Timmerman hielp zijn ploeg in de 35e minuut aan de voorsprong. In de tweede helft werd die minimale voorsprong niet meer vergroot en uiteindelijk over de streep getrokken, waardoor de drie punten een feit waren.