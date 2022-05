Van Gaal: 'Lukkien presenteert zich beter in de media dan ik'

Bondscoach Louis van Gaal volgde FC Emmen, en Dick Lukkien in het bijzonder, vooral toen de Drentse club nog in de eredivisie actief was. "Emmen speelde op een voetballende manier en daar hou ik van. Toen al zag je de hand van Dick Lukkien denk ik , maar bij FC Emmen kan je niet zo goed je hand laten zien als bij Ajax bijvoorbeeld."

Van Gaal gaf op het podium ook een compliment aan de beleidsbepalers van Emmen. "Als het slecht gaat dan wordt als eerste gekeken naar de trainer, die als de resultaten slecht blijven eruit vliegt. Dat deden ze bij FC Emmen niet en daar plukken ze nu de vruchten van."

'Ik laat me wel eens opfokken'

"Maar heel eerlijk kan en mag ik geen mening geven over Dick Lukkien. Daarvoor ken ik hem niet goed genoeg. Dan zou ik bij een training moeten zijn en een bespreking van hem moeten bijwonen, maar wat ik wel zie is een ploeg die wil voetballen en dat op een manier zoals hij wil dat er gevoetbald wordt."

Ook zijn optredens in de media kunnen Van Gaal bekoren. "Hij presenteert zich veel beter in de media dan ik. Ik laat me nog wel eens opfokken door weer een domme vraag. O, krijgt Lukkien nooit domme vragen? Ik heb ook wel eens gehoord dat er geen domme vragen bestaan. Dat is eigenlijk ook de beste manier om ermee om te gaan, maar dat heb ik nooit op kunnen brengen."

Ambitie