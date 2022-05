Programma zaterdagvoetbal

ACV gaat vanmiddag op bezoek bij Staphorst, terwijl in de hoofdklasse B de derby van Hoogeveen op het programma staat. Noordscheschut ontvangt de buren van HZVV. Er staat alleen nog eer op het spel. De Schutters zijn vorige week gedegradeerd, terwijl HZVV al nagenoeg veilig is.

In de 2e klasse J gaat koploper DZOH op bezoek bij Oosterwolde. In de 3e klasse willen CSVC en Hollandscheveld de tombola die nacompetitie tegen degradatie heet te ontlopen in een rechtstreeks duel in Coevorden. FC Assen doet het uitstekend in de 5e klasse D. Om kans te blijven maken op de titel moet er vandaag gewonnen worden van nummer twee Haren. De Assenaren staan drie punten achter op de ploeg uit Groningen.