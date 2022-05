Fabian Ten Kate en Finn van Pijkeren grote winnaars bij de Run van Gieten

Fabian Ten Kate en Fin van Pijkeren zijn de grote winnaars van de hardloopwedstrijd De Run van Gieten. Alleenheerser Van Pekkeren kwam binnen twintig minuten over de streep bij de zes kilometer en Ten Kate sprintte in de laatste kilometer weg bij zijn directe concurrent om zo een nieuw baanrecord neer te zetten op de tien kilometer.



Ten Kate kwam precies na 32 minuten binnen, waardoor hij nu recordhouder is op deze afstand bij de wedstrijd in Gieten. "Dat maakt de overwinning nog mooier. Ik had in het begin moeite met de eerste vijf kilometer en stond halverwege zo'n honderd meter achter. Toen ik na achtenhalf kilometer weer bij m'n concurrent kwam, wist ik dat ik de winst over de streep ging trekken. De laatste kilometer liep ik de wedstrijd triomfantelijk uit", zegt een blije Ten Kate, die met een grote troffee en honderd euro prijzengeld naar huis gaat.