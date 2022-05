Blessure scheidsrechter: CSVC-Hollandscheveld gestaakt

VOETBAL - De wedstrijd in de 3e klasse D tussen CSVC en Hollandscheveld moest in de rust worden gestaakt. Scheidsrechter Dorgelo raakte vlak voor rust geblesseerd aan zijn kuit en kon niet verder. Een telefoontje met de KNVB bood geen soelaas, er kon geen vervanger worden gevonden. De stand was op dat moment 0-0.

Beide ploegen hadden voor het begin van de wedstrijd evenveel verliespunten. De gasten uit Hollandscheveld hadden een wedstrijd meer gespeeld en drie punten meer dan de ploeg uit Coevorden. Nacompetitie tegen degradatie ligt op de loer, dus het belang van de wedstrijd was erg groot. Dat er wat spanning op de wedstrijd zat, was aan de beginfase van de wedstrijd wel te zien. Veel dingen gingen fout en kansen waren schaars.

CSVC, dat acht weken geleden afscheid nam van trainer Nico Kats vanwege de tegenvallende resultaten, had in de beginfase het meeste balbezit en aanvoerder Bart Turien was na twintig minuten spelen dichtbij de 1-0, maar zijn vrije trap ging net naast. Er werd gestreden voor iedere centimeter, maar kansen leverde het nerveuze voetbal niet op. In het laatste kwartier voor rust werd de thuisclub sterker en kreeg een paar goede kansen, maar Hollandscheveld doelman Lennard Vos hield zijn doel schoon.