ACV speelt zich officieus veilig en kan nog naar boven kijken

VOETBAL - Een knappe overwinning van ACV in de uitwedstrijd tegen Staphorst in de derde divisie. De Assenaren wonnen met 1-3, door doelpunten van Gijs Jasper, Freddy Quispel en Niels Grevink. Door de zege heeft ACV zich officieus veilig gespeeld en hebben ze zelfs nog perspectief op de play-offs voor promotie.

Een goed resultaat in Staphorst is geen vanzelfsprekendheid. Voor vandaag was de ploeg namelijk 7 maanden op rij ongeslagen in eigen huis. Daarnaast speelt Staphorst op natuurgras, waardoor trainer Fred de Boer de speelstijl van ACV, dat thuis op kunstgras speelt, in deze wedstrijd aan moest passen: "Vandaag speelden wij meer op de lange bal en minder op combinatievoetbal."

Succesvolle tactiek

ACV pakte direct het initiatief en dacht in de 12e minuut op voorsprong te komen. De goal van Freddy Quispel werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. 10 minuten later was het wel raak voor de ploeg van trainer Fred de Boer. Gijs Jasper ontving de bal van Robert Talens en schoot hem onberispelijk achter de keeper van Staphorst, 0-1.

Nog voor rust wist ACV de voorsprong te verdubbelen. Nu was het Freddy Quispel die de bal binnen werkte na voorbereidend werk van Pascal Huser. Door deze treffer ging ACV met een 0-2 voorsprong de rust in.

Ook na rust waren het de Assenaren die de kansen kregen. De aansluitingstreffer van Sander de Grote kwam daardoor ook redelijk uit het niets, 1-2. Echt in de problemen kwam ACV niet meer. Zeker niet nadat invaller Niels Grevink de wedstrijd op slot gooide. Na een knappe actie schoot hij de bal kiezelhard in de kruising, 1-3.

Strijd om play-offs