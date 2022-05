HZVV is de sterkste in voorlopig laatste Drentse derby tegen Noordscheschut

VOETBAL - Even leek het er op dat degradant Noordscheschut het seizoen nog behoorlijk wat glans zou geven door een zege in de Drentse derby. Door een sterke tweede helft stak HZVV hier echter een stokje voor. De Hoogeveners wonnen de voorlopig laatste Drentse derby in de hoofdklasse B met 1-3.

De Schutters gingen onbevangen de wedstrijd in. De ploeg van Marc van Meel had niets meer te verliezen en begon opportunistisch aan de wedstrijd. In het eerste kwart van de wedstrijd lukte het beide ploegen alleen niet om tot een grote kans te komen. De strijd vond met name plaats in fysieke duels op het middenveld.

Na een half uur leek Noordscheschut op voorsprong te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. De grootste kans in de eerste helft was voor HZVV. In de 35e minuut legde Jan Hup op de hoek van het strafschopgebied aan voor een vrije trap. De bal belandde achter op de vuisten van de Noordscheschut-keeper.

Stunt in de maak?

Vlak voor rust brak Noordscheschut verrassend de ban. Een voorzet vanaf de rechterkant werd knap binnen gekopt door Nick Koster, 1-0. Na een matige eerste helft, die vooral in het teken stond van strijd, waren het de Schutters die met een voorsprong de rust in gingen.

Aan het begin van de tweede helft was te zien dat Noordscheschut wat wilde bewijzen. De ploeg zat er bovenop, waardoor HZVV niet in het spel kon komen. De gelijkmaker kwam daarom als een verrassing. In de 53e minuut werd de bal achter de verdediging van Noordscheschut gelegd. Het was Noah ten Brinke die alert reageerde en de bal achter de keeper schoof, 1-1.

Orde op zaken

7 minuten na de gelijkmaker pakte HZVV de voorsprong. De goal kwam sterk overeen met de eerste treffer van de ploeg van trainer Rick Mulder. Weer werd de bal achter de verdediging van Noordscheschut gelegd en wederom gebruikte Noah ten Brinke zijn snelheid. Oog in oog met de keeper bleef hij rustig, 1-2.

Het verzet van Noordscheschut leek in de tweede helft te zijn gebroken. In de 66e minuut zette HZVV wederom een vlijmscherpe counter op. Ten Brinke was niet egoïstisch en gaf de bal op een presenteerblaadje voor Sander Dzemidzic, 1-3.

In de slotminuut van de wedstrijd kwam Noordscheschut nog met tien man te staan. Danny Kiekebelt pakt zijn tweede gele kaart, vanwege commentaar op de wedstrijdleiding. De rode kaart had geen invloed meer op de wedstrijd, die in 1-3 voor HZVV eindigde.

