Nooit meer het nummer 46 van Rossi in MotoGP

Rossi (43) werd negen keer wereldkampioen, waarvan zeven keer in de MotoGP. Ook in Drenthe is Rossi een van de succesvolste coureurs aller tijden. Op het TT Circuit in Assen won hij in zijn carrière tien races. Zijn eerste winst was in de 125cc-klasse in 1997, zijn laatste winst was in 2017 in de MotoGP.