Titelkandidaat Lions blijkt maatje te groot voor Hurry-Up

HANDBAL - Hurry-Up kan de aspiraties voor de Nederlandse titel voorlopig in de ijskast zetten. Op bezoek bij Lions in Geleen kwamen de Zwartemeerders er niet aan te pas en verloren ze met 36-26. Door de nederlaag is Hurry-Up definitief afgehaakt in de strijd om de landstitel.

Vanaf de eerste minuut was het al duidelijk dat het een lastige avond zou worden voor Hurry-Up. Lions, dat tweede werd in de BENE-League, sprong nauwkeuriger om met de mogelijkheden en bouwde al snel een marge op van 5 punten. In de eerste helft was Hurry-Up niet volledig kansloos, want de ploeg van Joop Fiege bleef in het kielzog van de Limburgers. Met een ruststand van 17-13 in het voordeel van Lions was de wedstrijd nog niet volledig verloren voor Hurry-Up.