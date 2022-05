E&O maakte grote achterstand goed, maar speelt gelijk tegen hekkensluiter

HANDBAL - Na een kwartier leek de wedstrijd al voorbij voor E&O, want hekkensluiter V&L uit Geleen stond met 9-2 voor. De Emmenaren toonden karakter, kwamen langszij en hebben aan de overwinning mogen ruiken. Een overwinning werd het alleen niet, want de wedstrijd eindige in een 20-20 gelijkspel.