Unitas komt niet in de problemen tegen BFC, dames E&O in tweede helft langs de Tukkers

HANDBAL - De Drentse eerstedivisionisten wisten allebei de competitiewedstrijd te winnen. Unitas boekte een eenvoudige zege in de uitwedstrijd tegen BFC met 20-25. De dames van E&O maakten in de tweede helft het verschil en wonnen met 26-29.

Unitas begon sterk en vond in het aanvalsspel iets makkelijker de vrije speler aan de cirkel dan de tegenstander. De Roldenaren namen al snel een voorsprong en wisten het gat steeds iets te vergroten. Bij een 11-5 voorsprong kwam Unitas na een keihard duel met even een man minder te staan. Toch lukte het BFC uit Beek niet om het gat naar Unitas te dichten, waardoor de ploeg van Henk Jan Ottens met een 14-8 voorsprong de rust in ging.

Na de rust leek er toch wat spanning in het team van Unitas te komen. De eerste drie punten in de tweede helft waren namelijk voor de Limburgers. De orde werd snel op zaken gesteld en Unitas wist de marge op 3 á 4 punten te houden. De overwinning kwam niet meer in gevaar en uiteindelijk werd de wedstrijd met 20-25 over de streep getrokken.