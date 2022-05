Arm vv Tiendeveen: met 13-0 op de broek

VOETBAL - In de titelstrijd en in de strijd tegen degradatie blijft het in de zaterdag 4e klasse D ongemeen spannend. De nummers 1 en 2 maakten namelijk geen fout. Borger en WVV wonnen en deden dat tegen de ploegen die onderling gaan uitmaken wie er rechtstreeks degradeert naar de 5e klasse en welke ploeg het vege lijf nog mag redden via de nacompetitie.