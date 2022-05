Ook FC Emmen Onder 21 kampioen: promotie naar hoogste niveau

VOETBAL - Het elftal tussen de jeugd en de hoofdmacht van FC Emmen, het Onder 21 team, is vanmiddag kampioen geworden. Het elftal van Ruud Jalving was met 2-1 te sterk voor Vitesse Onder 21. Door dat resultaat werd niet alleen de titel gepakt, maar promoveert het elftal ook naar het hoogste niveau: Divisie 1.

Kian Slor en Joris Adams zorgden voor de 2-0 voorsprong bij rust. Die marge had groter kunnen zijn, maar Guus Offerhaus miste in de twaalfde minuut een strafschop (de stand was toen nog 0-0).