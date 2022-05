Moedig Beilen lijkt toetje te kunnen vergeten

In maart nog onderaan en weken later drie speelrondes voor het eind helemaal veilig. De zon schijnt weer bij Beilen en daarom wilde trainer/coach Erik de Jong het wel proberen tegen nummer twee op de ranglijst LSC 1890 uit Sneek.

Na de pauze zette De Jong veel A-junioren in. "We zijn heel slecht de coronaperiode uitgekomen en toen hebben we besloten de JO19 bij het eerste te halen. Meer concurrentie heeft ervoor gezorgd dat we zijn gaan winnen", aldus de vertrekkende trainer/coach van Beilen.