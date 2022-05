Bekijk hier het programma in het zondagvoetbal

In de 1e klasse F is VKW sinds vorige week de koploper. Vanmiddag spelen de Börkers bij Germanicus, dat bij een zege (Vrijwel) zeker is van handhaving.

In de 3e klasse D kan HODO vanmiddag kampioen worden en in de 4e klasse D geldt hetzelfde voor Titan, maar die ploeg heeft het in tegenstelling tot HODO niet helemaal in eigen hand. Waar voor de ploeg uit Hollandscheveld een zege voldoende is, moet Titan winnen en hopen dat Gasselternijveen punten verspeelt tegen DVC'59. Maar omdat er in de 4e klasse D de bovenste twee ploegen rechtstreeks promoveren kan Titan dat wel zeker stellen.