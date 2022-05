Hoogeveen verspeelt punten in de titelrace na vroege achterstand tegen Alcides

VOETBAL- VV Hoogeveen lijkt de titel vanmiddag verspeeld te hebben in de Hoofdklasse. Het verspeelde dure punten bij nummer twaalf Alcides, waardoor de achterstand op koploper TOGB oploopt naar vijf punten, met nog drie wedstrijden te gaan: 2-2.

Alcides boekte nog maar twee overwinningen in 2022, maar schoot tegen Hoogeveen geweldig uit de startblokken. Het kwam na 21 minuten op een 0-1 voorsprong door Tristan Veelo en twee minuten later verdubbelde Nick Kuiper de score: 0-2. Op slag van rust kwam titelkandidaat Hoogeveen terug in de wedstrijd, door een benutte penalty van Jamai Kriekjes: 1-2.