Roden en GOMOS delen de punten in aantrekkelijk duel

De derby tussen Roden en GOMOS is geeindigd in een gelijkspel. Roden kwam verrassend op voorsprong tegen de nummer drie, maar GOMOS trok de achterstand in de tweede helft recht en kwam uiteindelijk niet verder dan een gelijkspel tegen laagvlieger Roden: 1-1

Onder zonnige omstandigheden trapten Roden en Gomos om 14:00 uur af voor hun wedstrijd in de Eerste Klasse F. Roden speelde midweeks gelijk, nadat het daarvoor toenmalig koploper Hoogerzand had getrakteerd op een verrassende nederlaag. GOMOS sloop midweeks de top drie in, door de nederlaag van WVV tegen VKW.

Het eerste halfuur lagen de ploegen dicht bij elkaar, Roden noteerde met een schot van afstand het eerste gevaar van de wedstrijd. Na 37 minuten wist het te scoren. Hugo Steenbergen scoorde en gaf zijn ploeg zo een verrassende voorsprong. Genoeg werk aan de winkel dus voor GOMOS in de tweede helft.

Die boodschap werd goed in de oren geknoopt door de spelers van GOMOS, want ze kwamen vier minuten na rust op gelijke hoogte door een doelpunt van Tim Assman, die afgelopen donderdag ook al trefzeker was.