Buinerveen maakt titelrace weer onnodig spannend na verrassende nederlaag

VOETBAL- Buinerveen leek in de Vijfde Klasse D rechtstreeks op het kampioenschap af te stevenen, maar maakte vanmiddag een flinke uitglijder. Het verloor verrassend in eigen huis van HH Combi en ziet concurrent SVBC naderen tot drie punten: 2-5.

De ploeg ging met een 0-1 achterstand rusten, waarna het duel in de tweede helft volledig loskwam. Het werd na vijftig minuten 0-2 voor HH Combi, maar Buinerveen reageerde snel via topscorer David Karabed, waardoor het weer terugkwam in de wedstrijd: 1-2.