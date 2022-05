Uitslagen en standen in het zondagvoetbal

In de 2e klasse L viel het doek voor vv Nieuw Buinen en in de 3e klasse D mocht HODO de champagne ontkurken. De mannen van trainer Eric Prins hadden aan een punt genoeg tegen Dwingeloo en dat lukte. Het werd na een 1-0 ruststand voor Dwingeloo uiteindelijk 1-1. Een geweldige treffer van Stefan Kikkert luidde de festiviteiten in.