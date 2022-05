Bas Dost verlaat Brugge met tweede landstitel

Ook Dost vertrekt komende zomer bij Brugge. De 32-jarige aanvaller doet dat anderhalf jaar na zijn komst. Toen de ex-internationale de overstap maakte van Eintracht Frankfurt was zijn voornaamste beweegreden om eens in de Champions League te acteren. Dat gebeurde, al werd Dost - voor zijn gevoel - veel te vaak gebruikt als supersub in het grootste Europese toernooi.

Ook in competitieverband werd Dost steeds minder gebruikt als basisspeler. Waar hij vorig seizoen in de tweede helft van de competitie vaste waarde was en in 13 duels acht keer scoorde, daar was hij dit jaar meer en meer wisselspeler. Hij begon dit jaar nog wel als vaste waarde, maar sinds februari moest hij vooral de bank warm houden. Toch scoorde hij in 25 optredens nog 12 keer.