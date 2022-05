HODO kampioen: Na zes seizoenen terug in 2e klasse

Dwingeloo wilde aanvankelijk absoluut niet meewerken aan een wit-zwart feestje. De roodhemden waren brutaal en grote delen van de eerste helft de betere ploeg. De voorsprong, door een fraaie treffer van Fabian Bosker na een kwartier spelen, was dan ook zeker niet onverdiend. En er had meer in gezeten voor de thuisclub in de eerste helft, want diezelfde Bosker en ook captain Sander Nijstad kregen prima kansen op de 2-0. HODO stelde daar in de eerste 45 minuten weinig tegenover. De mannen van Prins speelden te snel de lange bal en werden nauwelijks gevaarlijk.