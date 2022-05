Degradatie dreigt voor Hurry-Up: 'Raar dat wij hier nù voor moeten boeten'

HANDBAL - Hurry-Up uit Zwartemeer krijgt vier punten in mindering in de HandbalNL League omdat de club niet voldoet aan de licentievoorwaarden voor volgend seizoen. Dat heeft de tuchtcommissie van het Nederlands Handbal Verbond bepaald.

Hierdoor zakt de club, dat tot nu in toe in zeven wedstrijden drie punten had behaald, van de een-na-laatste naar de laatste plek in de tussenstand. Een plek die zorgt voor degradatie uit zowel de HandbalNL League als uit de BeNe-League.

"Waarom nù?"

"Ik weet niet precies waar de fout ligt. Het kan best zijn dat we als club tekort geschoten zijn. Maar wat ik niet begrijp is dat we daar nù, drie wedstrijden voor het einde van de competitie, voor moeten boeten. Het heeft veel impact op de groep", laat trainer Joop Fiege weten. Hij werd gisteravond tegelijk met de spelersgroep van de straf op de hoogte gesteld door het bestuur.

"Ik zou het logischer vinden als we volgend seizoen zouden beginnen met vier punten minder. Maar het is raar om deze jongens, die nu hun stinkende best doen, daarvoor te straffen", aldus Fiege

Licentievoorwaarden

Hurry-Up moet aan 25 punten voldoen om aan een licentie voor volgend seizoen te komen. Op vijf punten was het niet in orde. Wél heeft de club voor volgend seizoen een nieuwe licentie toegezegd gekregen, maar worden er nu dus vier punten afgepakt.

Het bestuur laat weten 'overvallen' te zijn door de beslissing en weet nog niet of het in beroep gaat tegen de straf.

Degradatie nog ontlopen?

Op de vraag of degradatie nu nog te ontlopen is, reageert Fiege resoluut. "Het zal wel moeten. Waarom niet? We hebben het Aalsmeer, dat nu tweede staat in de HandbalNL League, ook lastig gemaakt. En we willen in de BENE-League blijven spelen dus dan moet het gewoon."