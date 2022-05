Snelle aftocht voor Arianne Hartono in kwalificatie Roland Garros

TENNIS - Arianne Hartono (26) uit Meppel is in haar eerste wedstrijd in het kwalificatie-toernooi van Roland Garros meteen uitgeschakeld. Ze ging vanavond met 6-2 en 6-4 onderuit tegen de 21-jarige Italiaanse Elisabetta Cocciaretto.

In de eerste set kon Hartono weinig weerstand bieden en werd het eenvoudig 6-2. Maar in de tweede set kwam ze van een 2-0 achterstand terug tot 4-4. Uiteindelijk was dat niet goed genoeg en ging ook de tweede set naar Cocciaretto.

Wereldranglijst

Om het hoofdtoernooi in Parijs te bereiken had Hartono drie keer op rij moeten winnen. De tennisster uit Meppel staat op de162e plek van de wereldranglijst, haar Italiaanse tegenstander van vanavond is de nummer 159.

Australian Open