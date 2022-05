Nieuw bestuur CH De Wolden stroopt na corona de mouwen weer op

PAARDENSPORT - Twee jaar op rij ging het Concours Hippique in De Wolden niet door vanwege corona. Ook vond er nog een bestuurswisseling plaats. Maar nu worden de mouwen weer opgestroopt in Veeningen voor een zomer vol paardensport. En volgens de nieuwe voorzitter Michel Broek is de organisatie financieel gezien redelijk door de corona-tijd heen gerold.

"Het scheelt dat we hele goede jaren daarvoor hebben gehad. We hadden een hele goede portemonnee. En daar teren wij in principe nu gewoon op", reageert Broek. "Niet organiseren is stilstaan en stilstand is achteruitgang. Het gebouw en alle faciliteiten hier kosten geld. Dus je krijgt sowieso een scheur aan je broek."

Bestuurswisseling

Ook vonden er wisselingen in het bestuur plaats. Drie van de vijf mannen stapten op. Vader Jan en zoon Michel Broek bleven over en krijgen nu assistentie van secretaris Ingrid Snijders. "Klinkt beperkt. Maar we wonen allemaal op één minuut lopen van elkaar. Dat maakt ons flexibel. Als de één niet kan, pakt de ander het op. Dus het loopt goed zo met drie man."

Het aftreden van een deel van het bestuur had vooral te maken met het ambitieniveau. Terwijl de familie Broek wél graag een concours in coronatijd had willen organiseren, gebeurde dat uiteindelijk niet. Mede daardoor namen drie bestuursleden afscheid.

Spring Tour

De twee 'verloren' jaren worden nu ingehaald met twee extra wedstrijden onder de naam de Spring Tour. Van 25 tot en met 28 mei wordt er een tweesterren springconcours verreden. En daarna volgt van 1 tot en met 5 juni een internationaal concours voor de jeugd, waar een landenwedstrijd centraal staat. Hiervoor komen maar liefst 574 ruiters uit 25 verschillende landen naar Veeningen.

"Dit jeugdtoernooi willen we graag eerst goed op poten zetten. We hebben een contract getekend voor twee jaar met een optie voor drie. Dat is echt vijf dagen topsport met de beste jeugd uit Europa. En daarna draaien we het gas langzaam open", aldus Broek.

Investeren in kwaliteit

En dat heeft niet zozeer te maken met het aantal evenementen of het aantal ruiters dat naar Veeningen wordt gehaald. Want wat dat betreft zit het spring-concours met 550 stallen aan het maximum. Maar het bestuur wil vooral op kwaliteit investeren.

"Wij willen dat de faciliteiten steeds mooier en beter worden. We hebben een luxe VIP-gebouw, maar we kunnen de rest van het terrein ook nog steeds mooier en beter maken. We hebben nu al een nieuwe entree maar we willen ook bij de stallen nog wat extra doen. Zo hebben we de verwatering al verbeterd, maar er zijn dingen die nog beter kunnen zodat de paarden allemaal een goed verblijf hebben hier", legt Broek uit.

NK naar Veeningen?