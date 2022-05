FC Emmen zorgt voor fanatisme bij quizwinnaar SVZ

In 2017 won Erwin Knol namens SVZ de amateurvoetbalquiz van RTV Drenthe. De prijs: een clinic van FC Emmen. Maar door promotie, degradatie en een pandemie moesten de kinderen in Zeijen geduld hebben.

"Ik was de prijs al bijna vergeten", zegt Knol. "Negen weken achter elkaar ben ik naar de studio in Assen gereden. Ik ben blij dat onze jeugd nu met drie trainers van FC Emmen op het veld staat. Ze zijn erg fanatiek bezig met elkaar."

Assistent Casper Goedkoop, Rui Mendes en Lucas Bernadou werkten zo'n twintig jeugdleden van SVZ in het zweet. "Er lopen een paar leuke voetballers tussen", zegt Goedkoop. "Ik hoop dat ze zich blijven ontwikkelen en wie weet komen we ze over een aantal jaar tegen in de eredivisie."