FC Emmen en Burnet zijn eruit: contract voor één seizoen plus optie

"Het afgelopen seizoen was simpelweg geweldig", verklaart Burnet. "Een leuke spelersgroep, fantastische sfeer in het stadion, periodes gepakt, gepromoveerd en ook nog eens kampioen geworden. Ik heb er zin in om weer met FC Emmen de eredivisie in te gaan."

Toch was de verdediger, die werd gekozen tot speler van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie bij voetbalweekblad VI, ook kritisch op zichzelf. "In veel duels haalde ik niet het niveau dat ik kan halen. Met twee goals en één assist vind ik mijn aandeel in aanvallend opzicht te mager. Uiteraard moet je als verdediger in eerste instantie kijken naar het defensieve gedeelte en dat was dit jaar heel goed, maar als speler wil je natuurlijk altijd meer."