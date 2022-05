Basketbalprof Quinten Zantinge strijdt na zwaar ski-ongeluk voor Duitse titel

ROLSTOELBASKETBAL - Quinten Zantinge (22) uit Havelte strijdt morgen met zijn club RSV Lahn-Dill uit Wetzlar om de Duitse titel. De eerste play-off-wedstrijd tegen de RSB Thuringia Bulls eindigde in een klinkende zege voor RSV. Het werd thuis 66-55.

"Uiteindelijk zijn we natuurlijk nooit in gevaar geweest. Maar als je even op de bank zit en je ziet je ploeg struggelen, dan wordt het toch wel heel spannend", reageert Zantinge na de eerste play-off-wedstrijd in Wetzlar. Bij een tweede overwinning is de landstitel een feit.

Dwarslaesie

Het verhaal van Zantinge is indrukwekkend. Al op z'n tiende belandde hij na een ski-ongeluk in een rolstoel. Het was op het oog een onschuldig schuivertje met heftige gevolgen.

"Ik ben tegen een boom aan gegleden. Daarbij heb ik mijn onderrug gebroken en daar heb ik een dwarslaesie aan overgehouden. Daardoor kan ik niet staan of lopen."

"Dode mus'

Het ongeluk had ook grote gevolgen voor het gezinsleven. "We kregen eigenlijk een dode mus thuis. Hij kon eigenlijk helemaal niks. We moesten er 's nachts twee keer uit om hem als een baby om te draaien. Dat was best zwaar. En ook dat we hem zagen lijden bij darmspoelingen. Dat vond hij afschuwelijk, maar dat hoorde er allemaal bij", herinnert moeder Ria zich.

"Het is net of je leven geblokkeerd is en je bent machteloos. ik ben een half jaar thuis geweest want ik kon gewoon niet werken. Dat ging gewoon niet", vult vader Jan-Willem aan.