Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - Er staat vandaag geen complete competitieronde in het zaterdagvoetbal op het programma, want de hoofdklassers komen dit weekend niet in actie. Bekijk hieronder welke clubs dit weekend wel in actie komen.

In de 3e divisie ontvangt ACV vanmiddag VVOG. De ploeg van trainer Fred de Boer maakt nog steeds kans om de derde periode te winnen. Dan moet er vanmiddag in eigen huis wel gewonnen worden. Verder staat in de 2e klasse J de Asser stadsderby tussen LTC en Achilles 1894 op het programma.

Verder ontvangt ONR in de 4e klasse C DVC Appingedam. De ploeg uit Roden staat derde, de Groningers staan zesde, maar beide ploegen staan bovenaan in de tweede periode.