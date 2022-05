De Boer en Duku Dima schieten ONR voorbij DVC Appingedam

VOETBAL - ONR versloeg vanmiddag, in eigen huis, DVC Appingedam met 5-1. Jozef Duku Dima en Rik de Boer scoorden de treffers voor de thuisclub.

Door de overwinning is de ploeg uit Roden nu koploper in de tweede periode en staat het gedeeld tweede in de 4e klasse C. Koploper Niekerk verloor de topper van Middelstum zodat de laatstgenoemde ploeg en ONR nog maar twee punten minder hebben dan Niekerk.

DVC Appingedam was voor aanvang van de wedstrijd de koploper in de tweede periode met twee punten meer dan ONR. Maar de ploeg uit Roden had een wedstrijd minder gespeeld.

Beide ploegen zochten vanaf het moment dat scheidsrechter Doornbosch voor het begin van de wedstrijd floot, de aanval en dus zag het publiek in Roden een open wedstrijd, met kansen over en weer. De thuisclub had het meeste balbezit en had het meeste aanspraak op de openingstreffer.

Rik de Boer

Die had na negentien minuten spelen ook op het scorebord moeten komen, maar spits Janco de Boer zag zijn poging van de lijn gehaald worden. Zes minuten later kon het thuispubliek wel juichen. Rik de Boer liet zien hoe je de Appingedam-verdediging wél kan passeren. Zijn schuiver was onhoudbaar (1-0).

Na een half uur spelen was het opnieuw Rik de Boer die wist te scoren. Wederom bleef de middenvelder koelbloedig en scoorde beheerst de 2-0.

Vlak voor rust bepaalde Jozef Duku Dima de ruststand op 3-0. Dit keer leverde Rik de Boer de assist, die door Duku Dima doeltreffend werd afgerond. Daarme was de wedstrijd voor rust al beslist.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd niets noemenswaardig. ONR controleerde de wedstrijd en DVC Appingedam kreeg nauwelijks kansen. De eerste kans was echter wel raak. Julian Herder bracht met de 3-1, na ruim een uur spelen, de spanning enigszins terug.

Jozef Duku Dima