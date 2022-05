Handbalcoach Bergholt stapt over naar vrouwen E&O

De Deen volgt in het nieuwe seizoen Jan Gerald Mulder op. De dames van E&O komen uit in de eerste divisie. De groen-witten staan met nog acht wedstrijden te gaan op plaats negen. "Er staat een talentvolle damesploeg. Daar zien we veel toekomst in", aldus bestuurslid van E&O Harwin de Jonge.