LTC geeft buurman Achilles 1894 veeg uit de pan: 6-2

Pas nadat Djababoe de 4-0 had gemaakt, zagen we een doelpunt van Achilles 1894. Invaller Romario Tjong-A-Sie deed iets terug namens de Achillianen. Wederom een minuut later lag de bal er aan de andere kant ook alweer in. Mulder strafte onoplettendheid in de defensie van de bezoekers af: 5-1.