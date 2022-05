ACV speelt zich definitief veilig en wil nu meer: nacompetitie mogelijk

VOETBAL - ACV speelde zich vanmiddag definitief veilig door op eigen veld met 3-1 te winnen van degradatiekandidaat VVOG. Door de driepunter heeft de formatie van trainer Fred de Boer zelfs nog uitzicht op een toetje aan het einde van het seizoen, in de vorm van de play-offs richting de Tweede Divisie.

"De mensen die dromen van een periodetitel hoeven geen verantwoordelijkheid te dragen en weten niet hoe het team ervoor staat", zei De Boer twee weken geleden na de thuisnederlaag tegen DVS'33. "We lopen op onze tenen en het is al heel knap dat we staan waar we staan. Veilig spelen is en blijft ons doel."

'We lopen nog steeds op onze tenen

Maar nu het doel is bereikt en de concurrenten in de strijd om de laatste periodetitel én plek 4 op de ranglijst punten verspelen lonkt er misschien toch nog een toetje. "Ja, dat klopt", erkende De Boer. "Alleen lopen we nog steeds op onze tenen. Dat zie je ook vandaag weer. We missen spelers als Freddy Quispel en Daniël Schans vanwege blessures, houden Niels Grevink bewust negentig minuten op de bank en ook de wissels die we moeten plegen zijn niet uit weelde."

"Nu wacht de uitwedstrijd tegen GOES, op een knollenveld heb ik begrepen. Als we die winnen en de concurrenten laten weer punten liggen, dan wordt het misschien echt nog leuk. Verder wil ik nog niet kijken."

De weg naar het toetje

Zoals het nu lijkt pakt koploper FC Lisse de derde en laatste periodetitel in de Derde Divisie. De voorsprong op de nummer 2 in die strijd, ACV, bedraagt vier punten. Als Lisse kampioen wordt, en dat kan bijna niet meer fout gaan, dan gaat de periodetitel van die club naar de nummer 4 in de eindstand. Dit omdat de huidige nummers 2 en 3 (Sparta Nijkerk en Sportlust'46 al een periodetitel hebben. Op dit moment bezetten DVS'33 en HSV Hoek de vierde plaats met 49 punten. Dan volgen Barendrecht en ACV met 47 punten. Er zijn dus nog drie duels te spelen.

IJzersterke eerste helft

ACV had vanmiddag geen kind aan VVOG en met name voor rust was de thuisclub heer en meester. Niet dat de Assenaren de kansen aaneen regen, maar het niveauverschil was groot en de voorsprong van 2-0 halverwege was dan ook terecht. De 1-0 was een rebound van Arjen Hagenauw en de 2-0 was een rake kopbal van Pascal Huser uit een voorzet van Luka Prljic.