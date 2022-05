DZOH maakt geen fout in titelstrijd, ook concurrent Gorecht wint

VOETBAL - Met nog twee wedstrijden te gaan heeft DZOH het kampioenschap van de Tweede Klasse J nog helemaal in eigen hand. Vandaag wonnen de Emmenaren thuis met 3-1 van The Knickerbockers uit Groningen. Gorecht, de concurrent in de strijd om de titel, won ook met 3-1 en blijft daarmee op drie punten van DZOH.

De overwinning tegen The Knickerbocker kwam niet gemakkelijk tot stand. Vlak voor rust brak DZOH pas de wedstrijd open door een doelpunt van Emiel de Vries. De bezoekers kwamen tien minuten na rust alweer langszij. In het laatste kwartier maakte de ploeg van Roy Stroeve het verschil. Daniel Sanafikhah en nogmaals Emiel de Vries zorgden voor de 3-1 eindstand.

Volgende week zal een wedstrijd worden om de vingers bij af te likken. In Haren nemen Gorecht en DZOH het in een direct duel tegen elkaar op. Bij een overwinning van DZOH zijn de Emmenaren kampioen, maar als Gorecht wint gaan de topploegen met evenveel punten de laatste speelronde in. In de laatste speelronde, op 4 juni, speelt DZOH thuis tegen Elim. Gorecht gaat dan op bezoek bij de nummer vier Gramsbergen