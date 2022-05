Afgelopen: Wedstrijd van de Week - Handbal: Hurry up - Volendam

HANDBAL - Een zwaarbeladen wedstrijd voor Hurry-Up vanavond, want koploper Volendam komt op bezoek. Deze week hebben de Zwartemeerders bovendien vier punten in mindering gekregen van het Nederlands Handbal Verbond. Daardoor staat de ploeg van Joop Fiege op de laatste plaats en ligt degradatie naar de eredivisie op de loer.

Hurry-Up moet aan 25 punten voldoen om aan een licentie voor volgend seizoen te komen. Op vijf punten was het niet in orde en dus krijgen ze vier punten aftrek. Daardoor zijn de laatste drie wedstrijden in de HandbalNL League van groot belang. Hurry-Up staat momenteel op -1 punt, concurrent Quintus staat op nul.