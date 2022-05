Anco Jansen houdt het voor gezien en stopt als profvoetballer

VOETBAL - Na achttien seizoenen houdt Anco Jansen het voor gezien als profvoetballer. Dat laat de oud-speler van FC Emmen weten via Instagram. "Na achttien jaar is het mooi geweest: het einde van mijn professionele voetbalcarrière. Een jongensdroom die is uitgekomen. Prachtige jaren gehad, maar ook tegenslagen gekend. Voor nationale en internationale clubs mogen spelen. Al met al kijk ik terug op een mooie periode. Waar de ene deur sluit, opent een ander. Iedereen bedankt!'"

Jansen speelde tussen de zomer van 2017 en februari 2021 voor FC Emmen. Met de Drentse club promoveerde hij in 2018 voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de eredivisie. Uit bij Sparta Rotterdam speelde Jansen een hoofdrol tijdens de met 1-3 gewonnen promotiewedstrijd. In februari 2021 maakte Jansen de overstap naar NAC Breda. Zijn laatste club was het Indonesische PSM Makassar.