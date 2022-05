Derde overwinning in een week tijd voor E&O dames

De dames van E&O zijn aan een uitstekende serie bezig. De ploeg van trainer Jan Gerald Mulder is voor de vijfde wedstrijd op rij ongeslagen. E&O is inmiddels opgeklommen naar de achtste plaats in de Eerste Divisie. Met nog zeven wedstrijden op het programma hebben de Emmenaren nog uitzicht op een plaats in de top vijf.