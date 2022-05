Kopzorgen blijven bij Hurry-Up na thuisnederlaag

HANDBAL - Bij 22-24 leek het er nog even op, maar door met 24-27 te verliezen van koploper van de HandbalNL League Volendam blijft Hurry-Up in degradatiegevaar.

Bij rust was het verschil liefst acht (10-18). Ook bij 17-23 leek een puntje ver weg voor de formatie van Joop Fiege. Door goals van Ronald Suelmann en Sverre Jansen mocht Hurry-Up nog heel even hopen.

Tegen Volendam kon Hurry-Up nog altijd niet beschikken over de geblesseerde Erik Blaauw. In de eerste drie kwartier maakten de oranjehemden een gespannen indruk en werden veel fouten gemaakt. Doordat ook Volendam slordig ging spelen konden Jansen en consorten iets aan de score doen. "De goede fase kwam te laat", aldus de drievoudig doelpuntenmaker.

Hurry-Up blijft met min één punt laatste in de HandbalNL League. Concurrent Quintus staat met nul punten vijfde. Jansen over de puntenstraf: "We hoorden het als groep pas op maandag en dan moet je met nog drie wedstrijden te gaan terugkomen van de laatste plaats. Dat is best pittig. Er staat veel druk op."