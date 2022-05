Uitslagen en standen zondagvoetbal

VOETBAL - Na vandaag nog twee speelronden in het amateurvoetbal op het programma en steeds meer ranglijsten vallen in het slot.

Zo heeft VKW te horen gekregen dat promotie naar de hoofdklasse een feit is, ondanks een nederlaag tegen Jubbega. Titan wist al dat promotie naar de 3e klasse een zekerheid was en daar kwam vandaag ook de titel in de 4e klasse D bij.