Historische promotie voor VKW komt via telefoon

VOETBAL - VWK uit Westerbork maakt volgend seizoen een historische overstap naar de hoofdklasse van het zondagamateurvoetbal. De club die nog vol in de strijd is voor de titel in de 1e klasse F kreeg daar gisteravond telefonisch bericht over van de voetbalbond KNVB. De promotie komt drie jaar nadat de blauwhemden op de valreep nog naast promotie grepen.

VKW speelt vandaag de thuiswedstrijd tegen het Friese Jubbega en is met Hoogezand nog altijd verwikkelt in de strijd voor de titel in de 1e klasse F. De huidige nummer drie in de stand, GOMOS, staat al op zoveel achterstand van de ploeg uit Westerbork dat dit gat niet meer te overbruggen is. Hoogezand heeft bij de KNVB het verzoek ingediend om naar de zaterdag te verhuizen en dingt daarom niet mee voor promotie. Gisteravond kreeg VKW het verlossende telefoontje van de KNVB dat de promotie voor hen gegarandeerd is.

Het was al langer bekend dat Hoogezand naar de zaterdag zou verhuizen, maar de KNVB werd op de promotie van VKW gewezen door een amateurclub uit het zuiden van Nederland die in eenzelfde situatie verkeerde en ook wilde promoveren.

Dichtbij

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de club uit Westerbork uit mag komen in de hoofdklasse. Drie jaar geleden was de club er al heel dichtbij, maar toen viel deze droom op de laatste speeldag nog in het water