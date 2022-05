Oud-wereldkampioen Pedersen klopt Reinders in Denemarken

WIELRENNEN - Elmar Reinders uit Assen heeft in Denemarken een tweede plaats gepakt bij de wielerwedstrijd Fyen Rundt. De renner van het Riwal Cycling Team legde het in de sprint af tegen voormalig wereldkampioen Mads Pedersen van Trek Segafredo.

Fyen Rundt is een UCI 1.2 wedstrijd over een kleine 190 kilometer met start en finish in het Deense Middelfart. De koers over licht glooiend terrein eindigde in een massasprint waarbij de winst ging naar de Deen Mads Pedersen. De 30-jarige Reinders kwam minder dan een fietslengte te kort voor de overwinning en moest genoegen nemen met de tweede plaats.