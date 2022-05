GOMOS veerkrachtig naar drie punten in strijd om plaats drie

VOETBAL - GOMOS heeft vandaag goede zaken gedaan in de strijd om de derde plaats in de 1e klasse F. Op eigen veld was de ploeg uit Norg naaste concurrent Heerenveen in 4-3 de baas. In een spannende slotfase trok GOMOS de drie punten alsnog over de streep.

GOMOS stond voor vandaag al derde in de stand met één punt meer op de teller dan het vierde geklasseerde Heerenveen. De Friezen kwamen echter al in de achtste minuut op voorsprong. Lang liet GOMOS niet op de gelijkmaker wachten, want het was Jannes Siegers die al snel de 1-1 liet optekenen. Dit was tevens de ruststand.

Heerenveen in het nauw

Direct na de rust schoot Edwin Rozenveld de 2-1 in het net om niet veel later ook de 3-1 op het bord te zetten. Met nog een kwartier te spelen leek Heerenveen daarmee met de rug tegen de muur te staan. De bezoekers in het nauw maakten rare sprongen en aan de hand van Vicktor de Roos en Melik Ismail kwam Heerenveen binnen tien minuten spelen terug op gelijke hoogte.

In de ultieme slotfase wierp Roy Slachter zich op als redder van GOMOS. Hij tikte de belangrijke 4-3 achter de Heerenveense doelman en bezegelde daarmee de zege voor zijn ploeg.

Stand