Titan kampioen na galavoorstelling tegen Gasseltenijveen

Titan heeft zich vanmiddag gekroond tot kampioen in de Vierde Klasse D. Het had aan een punt genoeg tegen nummer twee Gasseltenijveen, maar pakte in eigen huis de volle buit door een monsteroverwinning : 5-0

Net zoals zoveel kampioenswedstrijden was ook deze van vv Titan in de eerste helft van een laag niveau. De eerste kans was nog voor de bezoekers, waar een kopbal van Hommes maar net naast ging. Daarna was er, zoals zo vaak dit seizoen, de goal van Titan door Harm Jan Moesker. Hij creëerde een metertje ruimte voor zichzelf bij een indraaiende vrije trap en stuurde zijn kopbal de verre hoek in, waardoor keeper Kevin Koops verslagen was: 1-0.

In de tweede helft veranderde alles in goud voor Titan. De ploeg scoorde er via een hattrick van Julian Bruining en een goal van Jos Smidt lustig op los en zorgde zo voor een groot feest voor de aanwezige supporters.