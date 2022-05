Roden ruim langs degradant, Germanicus in evenwicht met WVV

Noordster is al gedegradeerd uit de 1e klasse F en Roden had dan ook weinig moeite met de Groningers. Rik van Dijk opende de score en Rutger van der Laan wist dit te verdubbelen. Vlak na rust kopte Hugo Steenbergen de bal in het net na goed voorbereidend werk van Iska Last. Olivier van der Tuin gooide de wedstrijd via een strafschop definitief in het slot. Roden is na vandaag 8e met 32 punten.