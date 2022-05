Actief en SVZ springlevend in titelstrijd, Buinerveen nog in de wachtkamer

VOETBAL - Actief en SVZ zijn vandaag weer terug in de titelstrijd van de 3e klasse B gekomen. Beide Drentse ploegen wonnen ruim, terwijl koploper GSAVV Forward punten morste. Buinerveen moet nog even wachten om het kampioenschap te vieren. De ploeg won wel, maar SVBC uit Barger Compascuum ging niet in de fout.

Ook SVZ maakt na vandaag weer kans op het kampioenschap. De voormalig koploper en winnaar van de 1e periode is de laatste weken wat weggezakt, maar is na een 6-3 zege tegen Muntendam weer tot op drie punten genaderd. Mark Ybema en Jochem Haverkate tekenden voor de eerste twee treffers voordat Muntendam wat terug deed.

De 3e klasse B gaat nu een spannende slotfase in. Volgende week speelt SVZ uit tegen Forward en een week later komt de huidige koploper op bezoek bij Actief. Dan zal de titelstrijd tussen de drie ploegen definitief beslist worden. Nieuw Roden moet serieus vrezen voor degradatie. De ploeg staat 6 punten achter op Groninger Boys, Siddeburen en HBS. Nieuw Roden zou de laatste twee wedstrijden met ruime cijfers moeten winnen willen ze nog kans maken. Dat de ploeg het kan bewees Nieuw Roden vandaag door Groninger Boys met 6-2 weg te spelen.

In de 5e klasse D had Buinerveen vandaag een matchpoint voor de titel, maar daarvoor was de ploeg wel afhankelijk van het resultaat van naaste concurrent SVBC. Buinerveen won zelf nipt met 0-1 van Weiteveense Boys. Topscoorder David Karabed tekende voor de enige treffer. SBVC won echter ook met 1-2 van Valther Boys. De thuisploeg kwam na een half uur spelen wel op voorsprong, maar Stefan Groen en Marijn Roufs trokken de wedstrijd in de tweede helft alsnog over de streep voor de club uit Barger Compascuum. Daarmee blijft het gat tussen de twee Drentse clubs ongewijzigd op drie punten.