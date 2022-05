VKW mist scherpte tegen Jubbega

VOETBAL - Een aparte middag op Sportpark De Perkenslag in Westerbork vanmiddag, waar de toeschouwers vlak voor de aftrap van de speaker te horen kregen dat promotie al een feit is voor VKW. De KNVB meldde dit gisteren, per telefoon, aan de Drentse eersteklasser die daardoor voor het eerst in de clubgeschiedenis gaat uitkomen in de hoofdklasse.

Die telefonische promotie werkte niet alleen verlammend op het publiek, maar misschien ook wel op de spelers van de thuisclub. VKW miste scherpte en verloor met 0-1 van Jubbega, dat daarmee goede zaken deed voor een plek in de nacompetitie.

'We twijfelden om het de spelers te vertellen, maar we werden links en rechts al gefeliciteerd'

"Het is allemaal heel vreemd", erkende ook VKW-trainer Karlo Meppelink die deze week werd gekroond tot 'beste trainer van het noordelijke amateurvoetbal'. "We wisten eerlijk gezegd niet wat we er precies mee aan moesten toen we het hoorden. We twijfelden om het de spelers te vertellen, maar links en rechts werden we al gefeliciteerd en dan hou je het ook niet meer stil. Maar dan moet je voetballen met een andere druk en mindset. Dat viel niet mee, zo bleek."

VKW kreeg desondanks, met name in de eerste helft, voldoende kansen om toch op voorsprong te komen tegen het ambitieuze Jubbega (dat in het seizoen 2015/2016 nog uitkwam in de 4e klasse). De kansen waren echter niet besteed aan Anjo Willems, Jeroen Welles en Jonas Nijland. Jubbega, dat makkelijker voetbalde dan de thuisclub, dwong voor rust eigenlijk niets af al was aanvaller (en oud-prof) Xander Houtkoop een voortdurende plaag.

Een klein kwartier na rust viel de enige treffer. Daryl de Vries schoot, uit een omschakelingsmoment, de bal hard langs VKW-doelman Martijn Mulder. De thuisclub zette alles op alles om een nederlaag te voorkomen, maar probeerde het vooral met de lange bal waardoor het aanvalsspel van VKW steeds voorspelbaarder werd. Toch had de gelijkmaker zeker nog wel kunnen vallen en was een 1-1 ook niet onverdiend geweest, maar die viel niet al waren Welles, Willems en Durk de Jong er nog wel dichtbij.

Kampioenschap nog in eigen hand