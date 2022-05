Walid Khan wint Duitse Supersport 300 race in Oschersleben

MOTORSPORT - Motorcoureur Walid Khan heeft de tweede SuperSport 300 race van het Duits kampioenschap in Oschersleben gewonnen. Een dag eerder pakte hij in de eerste race al de derde plaats.

In de eerste race onder moeilijke omstandigheden nam Khan nog genoegen met een derde plaats achter voormalig vice-wereldkampioen Scott Deroue uit Nijkerkerveen en de Duitse Marvin Siebdrath. In de tweede race ging de Drent vol voor de overwinning. In de laatste ronde verschalkte hij zijn Oostenrijkse teamgenoot Leo Rammerstorfer voor de zege.

"Vandaag zou ik winnen. In de eerste race hield ik me in met de moeilijke omstandigheden, maar vandaag ging ik er vol voor." Liet Khan weten op de site van de Duitse organisatie. Met 41 punten uit twee wedstrijden komt Khan het klassement binnen op de vijfde plaats. De eerste twee wedstrijden van het seizoen was hij niet van de partij.